2020-07-07T10:46:24+03:00
Общество

В Шудаяге пропал 59-летний мужчина

Последний раз Михаила Гайхера видели 5 июля
Дарья ЮДИНА
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В Шудаяге пропал Михаил ГайхерВ Шудаяге пропал Михаил Гайхер
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В Шудаяге пропал 59-летний мужчина. Последний раз Михаила Гайхера видели 5 июля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 163 сантиметра, среднего телосложения, короткие русые волосы с проседью на висках, голубые глаза. Особые приметы: гематома под правым глазом. Был одет в красную короткую ветровку, голубую майку, синие джинсы, черные кроссовки с тремя белыми полосками.

Ориентировка

Ориентировка

У Михаила Гайхера возможна потеря памяти. Если вам что-то известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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