2020-07-07T12:38:19+03:00
Общество

Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты

Сумма нужна значительная
Дарья ЮДИНА
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Воркута давно просит новый томографВоркута давно просит новый томограф
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Приобретение компьютерного томографа для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи находится на контроле в министерстве здравоохранения Коми, сообщается на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Сумма для закупки томографа, а томограф нужен и для Усинска, необходима значительная. Прорабатываются различные варианты решения проблемы. Деньги на ремонт старого томографа в Воркуте уже выдели, в ближайшее время он будет работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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