Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты
Приобретение компьютерного томографа для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи находится на контроле в министерстве здравоохранения Коми, сообщается на официальной странице ведомства «ВКонтакте».
Сумма для закупки томографа, а томограф нужен и для Усинска, необходима значительная. Прорабатываются различные варианты решения проблемы. Деньги на ремонт старого томографа в Воркуте уже выдели, в ближайшее время он будет работать.
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ИСТОЧНИК KP.RU