Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты

7 Июль 2020 2020-07-07T12:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Приобретение компьютерного томографа для Воркутинской больницы скорой медицинской помощи находится на контроле в министерстве здравоохранения Коми, сообщается на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Сумма для закупки томографа, а томограф нужен и для Усинска, необходима значительная. Прорабатываются различные варианты решения проблемы. Деньги на ремонт старого томографа в Воркуте уже выдели, в ближайшее время он будет работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анализ за анализом: пациентка больницы Усинска рассказала, как её лечили от COVID-19

Она ни разу видела документов со своими результатами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU