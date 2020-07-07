Коми поможет Красноярскому краю тушить лесные пожары

7 Июль 2020 2020-07-07T12:55:34+03:00

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Вчера в Красноярск из Коми направили 27 работников Коми лесопожарного центра. Парашютисты-пожарные, десантники-пожарные и лётчики-наблюдатели помогут с тушением лесных пожаров в крае, передает пресс-служба главы республики.

Сейчас на территории края полыхают 117 лесных пожаров на площади 135 тысяч га. С возгораниями разбираются более тысячи человек и 75 единиц техники. В Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации. Имеющихся сил и средств для тушения недостаточно, уже исчерпаны ресурсы в соседних сибирских регионах. Правительство Красноярского края обратилось за помощью в субъекты Северо-Западного федерального округа, в том числе в Республику Коми.

Поэтому врио главы Коми Владимир Уйба направил работников авиапожарной службы из Коми в Красноярск. Это 18 парашютистов-пожарных и 7 десантников-пожарных – все опытные работники, многие из них не раз выезжали для аналогичной помощи в другие регионы.

Дополнительно отправили двух летчиков-наблюдателей, которых задействуютв лесоавиационных работах: патрулировании лесов, высадке парашютистов-пожарных, тушении пожаров с помощью водосливного устройства с вертолета МИ-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU