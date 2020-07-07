В Княжпогостском районе отремонтировали мост через Весляну

7 Июль 2020 2020-07-07T14:05:28+03:00

Его спустили на воду 1 июля

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В Княжпогостском районе отремонтировали мост через реку Весляна, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Этой весной конструктивные элементы понтонного моста начали разрушаться. Из-за этого отсеки понтона стало затапливать.

Тогда ГКУ РК «УправтодорКоми» заключили контракт с подрядной организацией. Подрядчик заменил флорный набора на днище моста, его наружную обшивку площадью 366 м2 и наружную обшивку бортов площадью 33 м2. Отремонтированный мост спустили на воду 1 июля. Сейчас на нем ездит транспорт с грузоподъемностью 10 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU