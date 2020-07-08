В Усть-Цильме отменили Горку из-за коронавируса
В Усть-Цилемском районе отменили праздничные мероприятия, посвященные межрегиональному празднику «Усть-Цилемская горка», сообщает пресс-служба района.
Такое решение приняли из-за коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление 30 июня подписал руководитель районной администрации Николай Канев.
Напомним, что ранее в Ижемском районе из-за COVID-19 отменили праздник Луд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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