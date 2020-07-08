2020-07-08T13:21:30+03:00
Общество

В Усинске COVID-19 болеет 31 медработник

Пять из них отправили в Сыктывкар
Дарья ЮДИНА
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В Усинске зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом среди медработниковВ Усинске зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом среди медработников
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Общее количество работников Усинской ЦРБ, у которых был подтвержден диагноз новой короновирусной инфекции 31 человек. Об этом пишет портал «Усинск. Новости».

Из числа заболевших пять человек врачи, 17 человек относятся к среднему медицинскому персоналу, три к младшему медицинскому персоналу, четыре к прочему персоналу. Ещё среди заболевших два водителя скорой. Умерших от коронавируса среди усинских медработников нет. Все работники Усинской ЦРБ лечатся в Коми. Пять человек направили на лечение в Сыктывкар.

Всего в Усинске по последним данным, зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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