В Усинске COVID-19 болеет 31 медработник
Общее количество работников Усинской ЦРБ, у которых был подтвержден диагноз новой короновирусной инфекции 31 человек. Об этом пишет портал «Усинск. Новости».
Из числа заболевших пять человек врачи, 17 человек относятся к среднему медицинскому персоналу, три к младшему медицинскому персоналу, четыре к прочему персоналу. Ещё среди заболевших два водителя скорой. Умерших от коронавируса среди усинских медработников нет. Все работники Усинской ЦРБ лечатся в Коми. Пять человек направили на лечение в Сыктывкар.
Всего в Усинске по последним данным, зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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