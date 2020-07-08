В Усинске COVID-19 болеет 31 медработник

8 Июль 2020 2020-07-08T13:21:30+03:00

Пять из них отправили в Сыктывкар

Изменить размер текста: A A

Общее количество работников Усинской ЦРБ, у которых был подтвержден диагноз новой короновирусной инфекции 31 человек. Об этом пишет портал «Усинск. Новости».

Из числа заболевших пять человек врачи, 17 человек относятся к среднему медицинскому персоналу, три к младшему медицинскому персоналу, четыре к прочему персоналу. Ещё среди заболевших два водителя скорой. Умерших от коронавируса среди усинских медработников нет. Все работники Усинской ЦРБ лечатся в Коми. Пять человек направили на лечение в Сыктывкар.

Всего в Усинске по последним данным, зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Цильме отменили Горку из-за коронавируса

Постановление подписал глава районной администрации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU