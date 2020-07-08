В Колве построят новый ФАП

8 Июль 2020 2020-07-08T13:18:26+03:00

Участок под него уже выбрали

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В усинском селе Колва построят новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом пишет «Усинск.Онлайн».

Здание планируется построить на въезде в село, с правой по ходу движения стороны. Администрация Усинска уже передала участок в безвозмездное пользование службе единого заказчика Коми, которая и будет заниматься подготовкой и размещением аукциона на строительство ФАПа.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта запланировано совместно с жилым помещением для медицинского работника, – рассказала замглавы администрации Айгуль Актиева. – То есть в здании учтено помещение не только для оказания медицинских услуг, но место для проживания персонала, что позволит решить проблему с наймом жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU