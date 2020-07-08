2020-07-08T13:18:26+03:00
Общество

В Колве построят новый ФАП

Участок под него уже выбрали
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото со страницы Николая Такаева "ВКонтакте"Фото со страницы Николая Такаева "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В усинском селе Колва построят новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом пишет «Усинск.Онлайн».

Здание планируется построить на въезде в село, с правой по ходу движения стороны. Администрация Усинска уже передала участок в безвозмездное пользование службе единого заказчика Коми, которая и будет заниматься подготовкой и размещением аукциона на строительство ФАПа.

Строительство фельдшерско-акушерского пункта запланировано совместно с жилым помещением для медицинского работника, – рассказала замглавы администрации Айгуль Актиева. – То есть в здании учтено помещение не только для оказания медицинских услуг, но место для проживания персонала, что позволит решить проблему с наймом жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми заработала система мониторинга аварий на объектах ЖКХ

Систему тестируют еще в 7 регионах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прилузском районе пропал 39-летний мужчина
"Живем по одному, у нас отдельный вход и выход в гостиницу": Илья Семиков рассказал, как сейчас проходит подготовка лыжников
В Коми стали реже заключать браки
В Колве построят новый ФАП
В Сыктывкаре два молодых человека обвиняются в распространении наркотиков
В Усинске COVID-19 болеет 31 медработник
В Усть-Цильме отменили Горку из-за коронавируса
В Коми назвали победителей литературного конкурса
Жителям Усинска сделали перерасчёт платы за отопление на 21 миллион рублей
Погода в Коми на 8 июля
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Сыктывкаре продолжается дезинфекция общественных мест
В Усинске появится памятник «Десантному Бате»
В Княжпогостском районе отремонтировали мост через Весляну
В Корткеросском районе пенсионерка перевела мошенникам 2.5 миллиона рублей
Коми поможет Красноярскому краю тушить лесные пожары
Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты
Жителя Воркуты осудили за использование газового баллончика
Россияне стали чаще копить на пенсию
В Сыктывкаре будет ограничено движение транспорта
В Воркуте машина с пьяной женщиной за рулем опрокинулась в кювет
В Шудаяге пропал 59-летний мужчина
Погода в Коми 7 июля
На реке Вычегда в Коми утонула юная девушка
В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе
Жителя Печоры подозревают в убийстве
Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия
Коми заняла 22 место в рейтинге регионов по доходам населения