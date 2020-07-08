2020-07-08T13:23:10+03:00
Общество

В Коми стали реже заключать браки

Причина одна коронавирус
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Жители Коми стали реже расписыватьсяЖители Коми стали реже расписыватьсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Коми стали реже заключать браки. Виной всему коронавирус, сообщает республиканское министерство юстиции.

С 1 января по 30 июня в республике зарегистрировали 1462 брака. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 1912 браков.

Рожать в Коми также стали меньше. В 2019 году треть всех родившихся в Коми для своих родителей были первенцами. Их количество по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12 процентов. Число повторных рождений уменьшилось на десять процентов. Вторыми были для своих родителей 40 процентов родившихся детей, третьими — 20 процентов, четвертыми — пять процентов. Пятого и более ребенка отважились родить 149 женщин. Вторых по счету детей чаще рожали горожанки, третьих и последующих детей — сельские жительницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пара сыночков и лапочка-дочка: мамы Коми рассказали о секретах гармонии в семьях, где «семеро по лавкам"

"КП-Коми" узнала традиции больших семей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прилузском районе пропал 39-летний мужчина
"Живем по одному, у нас отдельный вход и выход в гостиницу": Илья Семиков рассказал, как сейчас проходит подготовка лыжников
В Коми стали реже заключать браки
В Колве построят новый ФАП
В Сыктывкаре два молодых человека обвиняются в распространении наркотиков
В Усинске COVID-19 болеет 31 медработник
В Усть-Цильме отменили Горку из-за коронавируса
В Коми назвали победителей литературного конкурса
Жителям Усинска сделали перерасчёт платы за отопление на 21 миллион рублей
Погода в Коми на 8 июля
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Сыктывкаре продолжается дезинфекция общественных мест
В Усинске появится памятник «Десантному Бате»
В Княжпогостском районе отремонтировали мост через Весляну
В Корткеросском районе пенсионерка перевела мошенникам 2.5 миллиона рублей
Коми поможет Красноярскому краю тушить лесные пожары
Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты
Жителя Воркуты осудили за использование газового баллончика
Россияне стали чаще копить на пенсию
В Сыктывкаре будет ограничено движение транспорта
В Воркуте машина с пьяной женщиной за рулем опрокинулась в кювет
В Шудаяге пропал 59-летний мужчина
Погода в Коми 7 июля
На реке Вычегда в Коми утонула юная девушка
В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе
Жителя Печоры подозревают в убийстве
Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия
Коми заняла 22 место в рейтинге регионов по доходам населения