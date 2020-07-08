8 Июль 2020 2020-07-08T13:23:10+03:00

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В Коми стали реже заключать браки. Виной всему коронавирус, сообщает республиканское министерство юстиции.

С 1 января по 30 июня в республике зарегистрировали 1462 брака. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 1912 браков.

Рожать в Коми также стали меньше. В 2019 году треть всех родившихся в Коми для своих родителей были первенцами. Их количество по сравнению с предыдущим годом снизилось на 12 процентов. Число повторных рождений уменьшилось на десять процентов. Вторыми были для своих родителей 40 процентов родившихся детей, третьими — 20 процентов, четвертыми — пять процентов. Пятого и более ребенка отважились родить 149 женщин. Вторых по счету детей чаще рожали горожанки, третьих и последующих детей — сельские жительницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU