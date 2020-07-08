В Прилузском районе пропал 39-летний мужчина
В Прилузском районе пропал 39-летний мужчина. 28 июня Валерий Елин покинул вахту в 15 км от поселка Гыркашор. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: отсутствуют передние зубы. Был одет в ветровку камуфляжного цвета, белую водолазку, черные брюки с белыми полосами по бокам, черные сапоги.
Ориентировка
Если вам что-то известно о местонахождении Валерия Елина, просим сообщить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU