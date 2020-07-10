В Сыктывкаре обновят общественные туалеты

10 Июль 2020 2020-07-10T10:28:50+03:00

На это потратят 9,5 млн рублей

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В Сыктывкаре в год юбилея обновят общественные туалеты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Это будут стационарные модульные туалеты в едином стилевом, но в разных цветовых решениях. На обновление потратят 9,5 миллионов рублей.

«Освежат» пять туалетов: два в парке имени С.М. Кирова, один – за библиотекой им. С.Я. Маршака и еще один – за зданием Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Проект реализуется в преддверии празднования 100-летия Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU