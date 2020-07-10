В Сыктывкаре обновят общественные туалеты
В Сыктывкаре в год юбилея обновят общественные туалеты, сообщает пресс-служба городской администрации.
Это будут стационарные модульные туалеты в едином стилевом, но в разных цветовых решениях. На обновление потратят 9,5 миллионов рублей.
«Освежат» пять туалетов: два в парке имени С.М. Кирова, один – за библиотекой им. С.Я. Маршака и еще один – за зданием Коми республиканской академии государственной службы и управления.
Проект реализуется в преддверии празднования 100-летия Республики Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ухте кладбище, где похоронены исторические деятели, зарастает сорняками
Последнее пристанище для тех, кто возводил и развивал город, выглядит ужасно (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU