2020-07-10T12:03:32+03:00
Общество

В Коми начала работать горячая линия для «двойников», с которых спрашивают чужие долги

По какому номеру звонить, если просят заплатить за вашего полного тезку
Дарья ЮДИНА
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В Коми приставы открыли горячую линию для должников по ошибкеВ Коми приставы открыли горячую линию для должников по ошибке
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Коми открыло горячую линию. Она предназначена для граждан, которых по ошибке посчитали должниками по исполнительным производствам. Такое случается из-за совпадения имен, фамилий и отчеств.

Чтобы избежать принудительного взыскания чужих долгов, «двойникам» следует обратиться на горячую линию, а также представить документы, которые позволят однозначно идентифицировать личность гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. Если ошибка подтвердится, судебный пристав, возбудивший исполнительное производство, тут же отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина. Если у человека списали деньги в уплату не его долга, пристав примет меры, чтобы вернуть их.

Звонки принимаются по телефону: 8 (8212) 28-79-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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