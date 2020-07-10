В Коми начала работать горячая линия для «двойников», с которых спрашивают чужие долги
Управление Федеральной службы судебных приставов по Коми открыло горячую линию. Она предназначена для граждан, которых по ошибке посчитали должниками по исполнительным производствам. Такое случается из-за совпадения имен, фамилий и отчеств.
Чтобы избежать принудительного взыскания чужих долгов, «двойникам» следует обратиться на горячую линию, а также представить документы, которые позволят однозначно идентифицировать личность гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. Если ошибка подтвердится, судебный пристав, возбудивший исполнительное производство, тут же отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина. Если у человека списали деньги в уплату не его долга, пристав примет меры, чтобы вернуть их.
Звонки принимаются по телефону: 8 (8212) 28-79-86.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Корткеросском районе котельные отключили от электричества за долги
Прокуратура требует дать им возможность подготовиться к отопительному сезону (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU