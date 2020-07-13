2020-07-13T12:05:25+03:00
Общество

Коми стала 47 в рейтинге регионов по динамике промышленного производства

Наш регион оказался в группе «середнячков»
Дарья ЮДИНА
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Коми стала 47 в рейтинге регионов по динамике промышленного производстваКоми стала 47 в рейтинге регионов по динамике промышленного производства
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Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по динамике промышленного производства. Коми стала в нем 47.

Так, индекс промышленного производства в республике уменьшился с 103,1 до 99,9. За январь-май объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг на одного жителя в рублях составил 476 тысяч.

Лидеры рейтинга — Тюменьская, Тульская области и Кабардино-Балкария. У них рост производства превысил 120 процентов. Аутсайдеры Ульяновская, Костромская область и Республика Тыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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