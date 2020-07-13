В каких домах Сыктывкара 15 июля не будет холодной воды
В Сыктывкаре с 8 часов 15 июля до 8 часов 16 июля в некоторых домах отключат холодную воду. Причина плановый ремонт на водопроводных сетях. Под отключение попадут следующие дома:
Октябрьский проспект 160/4
Папанина 2
Печорская 22,24,26,28,28/1,28/2,30,30/1,30/2,32,34,4/2
Водовод с К. Горы
Братьев Жилиных, 41
Громова 10, 10А
Печорская 4 /5,4/6
Тентюковская 24,28
Водовод на Орбиту с дор/участком
Больничный проезд 20
Братьев Жилиных 12,15,25,26,30,31
Ветеранов 2,3,4,6,7,8,10,12
Водопьянова 4
Восточная 24,35,39,53,57,61,62,64,68,76,78,82,87/1
Гараж Доручастка
Гараж ООО "Пригородный"
Громова 5,6,8,9,14,17,18,19,20,22,24,26,27,31,39/1,41,45,51,
Депутатская 1,3,5,6,8,10,10а,11,12,13,14,15,17,21,23,25,
Депутатский Пер. 4 А,6А,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,
Зарядная ООО Пригородный,
Карла Маркса 100,108,111,116,119,120,127,143,145,
Клары Цеткин 7,10,2,34,36,41,43,44,45,50,
Котельная "Тойота-центр"
Котельная ООО "Пригородный"
Крупской 34,35,37,42,45,46,47,49,50,51,
Лыткина 31,
Малышева 1, 1А,1/2,2,3,4,5,6,6/1,7,7/1,8,9,10,10/1,11,12,13,14,14/2,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
Мастерские Доручастка
Мастерские ООО "Пригородный"
Молодцова 64,66
Нагорная74,76,78,80/10,80/11,80/2,80/2,80/4,80/5,80/6,80/7,80/9,81,83,86,87,88,89,94,95,96,100,109,115,117,121,123,125,133,139,158
Овражная 4
ОктябрьскийПроспект131/3,131/4,131/5,131,6,141,155,162,164,168,170,172,174,176,176А,178,180,180/1,182,184,186,188,190,192,194,194/1,196,198,200,208,212,214,364/1,364А,366,367,368,371,372,373,375,377,378
Осипенко 1,2,3,12
Первомайская 7,7/1,
Петрозаводская1,6,8,10,12,15,16,17,19,21,21/1,22,25,27,27/1,27/2,27/3,27/4,29,33,33/1,33/2,34,36,38,39,40,40/1,41,12,44,50,52,54,54/1,56,58
Печорская 2,4,5,6,8,8А,12,14,16,16А,18,18А,20,26/1
Покровский Бульвар 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16
Столярный цех ООО "Пригородный»
Сыктывкарское ДРСУ
Тентюковская,8Б,10,81,83,85,85/1,87,89,91,93,95,97,99,101,103,110,113,115,119,120,121,122/1,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,134,136,138,14,140,144,146,148,150,151,151/1,152,154,160,162,166,168,170,172,176,178,180,184,186,198,202,204,221,225,225/1,233,239,245,267/1,267/2,269,296/1,271,273,279/1,283,285,295,295А,300,301,302,304,306,308,315,327,332,353/2,353/3,355,361,363,375,423,425,425/1,455/1,457,461,465,469,473,475,479,505/1,515,519,525,527,537
Тентюковский пер. 1,5,6А,7,9,15
Теплица Коми Национальной Гимназии
Теплица Школы 43
Чкалова 7,8,9,10,11,
Энгельса 102,103,120,123,125,134
Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 16 июля.
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» просит запастись питьевой воды на сутки и приносит извинения за причиненные неудобства.
Для тех, кто не успеет набрать воду, её подвезут. Набрать холодной воды можно будет 15 июля с 9 до 21 часа по адресам:
1. ул. Малышева д.1 (ТЦ Народный),
2. ул. Тентюковская д. 469 (Конечная остановка автобуса №3),
3. Верхний Чов д. 62,
4. Нижний Чов ул.Магистральная, 11,
5. Покровский бульвар 4 (стоянка возле магазина «Магнит»),
6. Тентюковская 306 (ЖК «Атлантида» стоянка возле магазина «Пятёрочка»).
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Участки, сроки ремонта (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU