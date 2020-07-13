В каких домах Сыктывкара 15 июля не будет холодной воды

13 Июль 2020 2020-07-13T16:35:53+03:00

Сыктывкарцы на сутки останутся без холодной воды

Воду отключат только на один день

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В Сыктывкаре с 8 часов 15 июля до 8 часов 16 июля в некоторых домах отключат холодную воду. Причина плановый ремонт на водопроводных сетях. Под отключение попадут следующие дома:

Октябрьский проспект 160/4

Папанина 2

Печорская 22,24,26,28,28/1,28/2,30,30/1,30/2,32,34,4/2

Водовод с К. Горы

Братьев Жилиных, 41

Громова 10, 10А

Печорская 4 /5,4/6

Тентюковская 24,28

Водовод на Орбиту с дор/участком

Больничный проезд 20

Братьев Жилиных 12,15,25,26,30,31

Ветеранов 2,3,4,6,7,8,10,12

Водопьянова 4

Восточная 24,35,39,53,57,61,62,64,68,76,78,82,87/1

Гараж Доручастка

Гараж ООО "Пригородный"

Громова 5,6,8,9,14,17,18,19,20,22,24,26,27,31,39/1,41,45,51,

Депутатская 1,3,5,6,8,10,10а,11,12,13,14,15,17,21,23,25,

Депутатский Пер. 4 А,6А,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,

Зарядная ООО Пригородный,

Карла Маркса 100,108,111,116,119,120,127,143,145,

Клары Цеткин 7,10,2,34,36,41,43,44,45,50,

Котельная "Тойота-центр"

Котельная ООО "Пригородный"

Крупской 34,35,37,42,45,46,47,49,50,51,

Лыткина 31,

Малышева 1, 1А,1/2,2,3,4,5,6,6/1,7,7/1,8,9,10,10/1,11,12,13,14,14/2,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Мастерские Доручастка

Мастерские ООО "Пригородный"

Молодцова 64,66

Нагорная74,76,78,80/10,80/11,80/2,80/2,80/4,80/5,80/6,80/7,80/9,81,83,86,87,88,89,94,95,96,100,109,115,117,121,123,125,133,139,158

Овражная 4

ОктябрьскийПроспект131/3,131/4,131/5,131,6,141,155,162,164,168,170,172,174,176,176А,178,180,180/1,182,184,186,188,190,192,194,194/1,196,198,200,208,212,214,364/1,364А,366,367,368,371,372,373,375,377,378

Осипенко 1,2,3,12

Первомайская 7,7/1,

Петрозаводская1,6,8,10,12,15,16,17,19,21,21/1,22,25,27,27/1,27/2,27/3,27/4,29,33,33/1,33/2,34,36,38,39,40,40/1,41,12,44,50,52,54,54/1,56,58

Печорская 2,4,5,6,8,8А,12,14,16,16А,18,18А,20,26/1

Покровский Бульвар 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16

Столярный цех ООО "Пригородный»

Сыктывкарское ДРСУ

Тентюковская,8Б,10,81,83,85,85/1,87,89,91,93,95,97,99,101,103,110,113,115,119,120,121,122/1,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,134,136,138,14,140,144,146,148,150,151,151/1,152,154,160,162,166,168,170,172,176,178,180,184,186,198,202,204,221,225,225/1,233,239,245,267/1,267/2,269,296/1,271,273,279/1,283,285,295,295А,300,301,302,304,306,308,315,327,332,353/2,353/3,355,361,363,375,423,425,425/1,455/1,457,461,465,469,473,475,479,505/1,515,519,525,527,537

Тентюковский пер. 1,5,6А,7,9,15

Теплица Коми Национальной Гимназии

Теплица Школы 43

Чкалова 7,8,9,10,11,

Энгельса 102,103,120,123,125,134

Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12 часам 16 июля.

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» просит запастись питьевой воды на сутки и приносит извинения за причиненные неудобства.

Для тех, кто не успеет набрать воду, её подвезут. Набрать холодной воды можно будет 15 июля с 9 до 21 часа по адресам:

1. ул. Малышева д.1 (ТЦ Народный),

2. ул. Тентюковская д. 469 (Конечная остановка автобуса №3),

3. Верхний Чов д. 62,

4. Нижний Чов ул.Магистральная, 11,

5. Покровский бульвар 4 (стоянка возле магазина «Магнит»),

6. Тентюковская 306 (ЖК «Атлантида» стоянка возле магазина «Пятёрочка»).

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Участки, сроки ремонта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU