2020-07-14T11:15:40+03:00
Общество

В Воркуте пожарные нашли тело в горящей квартире

Тушили огонь ночью
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте пожарные нашли тело женщиныВ Воркуте пожарные нашли тело женщины
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В Воркуте пожарные во время тушения огня нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

14 июля в 02:56 в пожарно-спасательную службу Воркуты сообщили о возгорании в доме на улице Ленинградской. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя шесть минут. Три человека эвакуировались самостоятельно, одного спасли газодымозащитники.

Во время тушения пожара нашли тело 63-летней женщины. Возгорание ликвидировали в 05:14.

Огонь повредил стены и мебель на общей площади 15м². Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Тушили пожар шесть огнеборцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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