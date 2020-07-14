В Воркуте пожарные нашли тело в горящей квартире
В Воркуте пожарные во время тушения огня нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
14 июля в 02:56 в пожарно-спасательную службу Воркуты сообщили о возгорании в доме на улице Ленинградской. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя шесть минут. Три человека эвакуировались самостоятельно, одного спасли газодымозащитники.
Во время тушения пожара нашли тело 63-летней женщины. Возгорание ликвидировали в 05:14.
Огонь повредил стены и мебель на общей площади 15м². Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Тушили пожар шесть огнеборцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU