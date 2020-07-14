Дорогу до Усинска передадут федеральным властям
Дорогу от Нарьян-Мара до Усинска передадут федеральным властям. Все издержки, в том числе и содержание, будут нести федеральные структуры. Об этом пишет портал «Усинск. Онлайн».
Директор КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» Александр Рудаков сообщил, что согласно плану Минтранса вся дорога Нарьян-Мар – Усинск должна стать федеральной до 2026 года. Эта дорога входит в состав трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар.
— После окончания строительства планируем передать дорогу в федеральную собственность. Федералы могут провести реконструкцию. Например, заменить покрытие с переходного типа на капитальный. Эти издержки, в том числе и содержание дороги, будут нести федеральные структуры, — пояснил Александр Рудаков.
Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск началось в 1991 году и прервалось в 2010 году. Тогда недостроенными оставались 80,5 километра. Возобновилось строительство трассы в 2015 году. С тех пор построили участки общей протяжённостью 30 километров.
Строительство продолжается. Подрядчик опережает график.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участник «Уральских пельменей» о дорогах в Коми: «Верх российской экономии»
Сергею Ершову еще повезло: приехал бы он весной или осенью (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU