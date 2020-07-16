2020-07-16T11:21:17+03:00
Общество

В Прилузском районе ищут мужчину на белом велосипеде

Олег Харитонов пропал 11 июля
Дарья ЮДИНА
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Олег Харитонов пропал 11 июляОлег Харитонов пропал 11 июля
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В Прилузском районе ищут 42-летнего мужчину. Олег Харитонов 11 июля сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел, сообщает «Лиза Алерт».

Приметы: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы с залысинами на лбу, голубые глаза. Особые приметы: на левой руке нет четырех пальцев.

Олег Харитонов был одет в белую водолазку с красными вставками, синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками и белыми шнурками. С собой у него белый велосипед.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего мужчины, просим сообщить ее по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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