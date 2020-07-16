В Прилузском районе ищут мужчину на белом велосипеде

16 Июль 2020 2020-07-16T11:21:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прилузском районе ищут 42-летнего мужчину. Олег Харитонов 11 июля сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел, сообщает «Лиза Алерт».

Приметы: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы с залысинами на лбу, голубые глаза. Особые приметы: на левой руке нет четырех пальцев.

Олег Харитонов был одет в белую водолазку с красными вставками, синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками и белыми шнурками. С собой у него белый велосипед.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего мужчины, просим сообщить ее по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры «Лиза Алерт» рассказали, как нашли пропавшего в Шудаяге мужчину

История с Михаилом Гайхером закончилась хорошо (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU