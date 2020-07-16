В Прилузском районе ищут мужчину на белом велосипеде
В Прилузском районе ищут 42-летнего мужчину. Олег Харитонов 11 июля сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел, сообщает «Лиза Алерт».
Приметы: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы с залысинами на лбу, голубые глаза. Особые приметы: на левой руке нет четырех пальцев.
Олег Харитонов был одет в белую водолазку с красными вставками, синие джинсы, черные кроссовки с белыми полосками и белыми шнурками. С собой у него белый велосипед.
Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего мужчины, просим сообщить ее по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU