16 Июль 2020 2020-07-16T11:38:01+03:00

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Печоро-Илычский заповедник открылся для туристов после пандемии. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

С 15 июля все экскурсионные и туристические маршруты открыли для посещения. Также гости теперь могут посетить музей и лосеферму.

Но пожить в гостевых домах на центральной усадьбе, лосеферме и кордонах пока нельзя. В заповедник пустят только при наличии маски и перчаток — антикоронавирусные меры никто не отменял.

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ИСТОЧНИК KP.RU