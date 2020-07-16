Печоро-Илычский заповедник открылся для туристов
Где смогут побывать гости
Фото из группы "Печоро-Илычского заповедника" "ВКонтакте"
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Печоро-Илычский заповедник открылся для туристов после пандемии. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
С 15 июля все экскурсионные и туристические маршруты открыли для посещения. Также гости теперь могут посетить музей и лосеферму.
Но пожить в гостевых домах на центральной усадьбе, лосеферме и кордонах пока нельзя. В заповедник пустят только при наличии маски и перчаток — антикоронавирусные меры никто не отменял.
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ИСТОЧНИК KP.RU