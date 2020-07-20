В Сыктывкаре начали работать детские трудовые отряды и лагеря

20 Июль 2020 2020-07-20T11:26:38+03:00

В городе уже трудятся 13 отрядов

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре начали работать детские трудовые отряды и оздоровительные лагеря, передает пресс-служба мэрии.

В столице Коми трудиться будут около полутора тысяч детей. На сегодня в Сыктывкаре открыто 13 отрядов, среди которых «Экодозор» и «Безопасный город».

«Экодозор» занимаются благоустройством и социальными проектами, а участники «Безопасного города» патрулируют на пляжах и улицах, раздают листовки с памятками.

Всего в июле и августе планируется организовать работу 33 отрядов мэра и 31 объединения. Продолжительность работы в трудовом объединении составляет десять дней.

Также открылись детские лагеря с дневным пребыванием на базе «Дворца творчества детей и учащейся молодежи» и в городских школах № 3, 4, 18, 24, 25. На сегодня их посещает 735 детей.

Дополнительно в Молодежном центре Сыктывкара» проводится онлайн-смена «Мятная цапля»: дети участвуют в мастер-классах, флешмобах и тренингах по личностному развитию, социальному проектированию.

Также для школьников организуют профильные смены творческой и спортивной направленности.

Помимо этого, в июле-августе более 200 детей смогут отдохнуть в лагерях, расположенных в Коми: в «Гренаде», «Мечте» и «Чайке».

Информацию по организации детского отдыха можно получить на горячей линии – 8 (8212) 20-34-70.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В печорском поселке Озерный построят детский сад

Из аварийного здания детей хотели перевести в другое – за 8 километров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU