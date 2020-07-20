В Сыктывкаре начали работать детские трудовые отряды и лагеря
В Сыктывкаре начали работать детские трудовые отряды и оздоровительные лагеря, передает пресс-служба мэрии.
В столице Коми трудиться будут около полутора тысяч детей. На сегодня в Сыктывкаре открыто 13 отрядов, среди которых «Экодозор» и «Безопасный город».
«Экодозор» занимаются благоустройством и социальными проектами, а участники «Безопасного города» патрулируют на пляжах и улицах, раздают листовки с памятками.
Всего в июле и августе планируется организовать работу 33 отрядов мэра и 31 объединения. Продолжительность работы в трудовом объединении составляет десять дней.
Также открылись детские лагеря с дневным пребыванием на базе «Дворца творчества детей и учащейся молодежи» и в городских школах № 3, 4, 18, 24, 25. На сегодня их посещает 735 детей.
Дополнительно в Молодежном центре Сыктывкара» проводится онлайн-смена «Мятная цапля»: дети участвуют в мастер-классах, флешмобах и тренингах по личностному развитию, социальному проектированию.
Также для школьников организуют профильные смены творческой и спортивной направленности.
Помимо этого, в июле-августе более 200 детей смогут отдохнуть в лагерях, расположенных в Коми: в «Гренаде», «Мечте» и «Чайке».
Информацию по организации детского отдыха можно получить на горячей линии – 8 (8212) 20-34-70.
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ИСТОЧНИК KP.RU