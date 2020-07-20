Артисты Театра оперы и балета Коми начали сниматься в проекте канала «Культура»
Артисты Театра оперы и балета Коми Ринат Бикмухаметов и Анастасия Лебедик начали сниматься в проекте «Большой балет» телеканала «Культура». Балетмейстер театра Марианна Рыжкина рассказала о первом рабочем в павильонах «Мосфильма».
- В первый съёмочный день ребята великолепно исполнили «Вальс» на музыку Морица Мошковского. Во второй программе мы исполнили Adagio из балета Сергея Прокофьева «Золушка». Репетиции проходят в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Очень напряженный график. Мы заняты с утра и до позднего вечера.
Фото из группы Театра оперы и балета Коми "ВКонтакте"
Напомним, что Ринат Бикмухаметов и Анастасия Лебедик участвуют в четвертом сезоне проекта «Большой балет». Это первый и единственный в истории отечественного телевидения проект, который открывает широкой публике молодых звезд балета. Попасть на проект крайне сложно. Артисты из Коми впервые прошли отбор.
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ИСТОЧНИК KP.RU