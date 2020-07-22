2020-07-22T11:18:21+03:00
Общество

Коми попадет в зону аномального тепла

Высокая температура продержится до конца недели
Дарья ЮДИНА
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Коми окажется в зоне аномального теплаКоми окажется в зоне аномального теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коми окажется в зоне аномального тепла до конца недели. Об этом пишет ТАСС.

Компанию республике составят ЯНАО, Архангельская область, Якутия. Наиболее значительные отклонения от климатической нормы будут в Якутии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы) на севере европейской части России, Урала и Якутии. На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24-26 градусов, в Якутии, например, - 26-31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели, — рассказал эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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