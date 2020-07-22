Двое жителей Коми могут попасть в тюрьму навсегда за распространение наркотиков в Карелии

22 Июль 2020 2020-07-22T11:54:20+03:00

В Карелии двух жителей Коми обвиняют в сбыте наркотиков

Следствие считает, что они входили в организованное преступное сообщество

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Жителей Коми обвиняют в распространении наркотиков в составе организованного преступного сообщества. Об этом пишет пресс-служба МВД по Карелии.

Вскоре на скамье подсудимых окажутся 13 членов преступного сообщества, которые, по версии следствия, занимались сбытом синтетических наркотиков в интересах одного интернет-магазина. Фигурантов задержали сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков в результате спецоперации с участием бойцов отряда «Гром».

Полицейские задокументировали более 30 фактов покушений на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Они утверждают, что сбытом наркотиков занимались двое жителей Коми и 11 уроженцев Карелии. Одни участники преступного сообщества получали крупные партии товара на хранение, другие фасовали его, а третьи – прятали в тайники-закладки. Сбыт наркотика осуществлялся в нескольких районах республики, а также в северо-западных регионах России. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

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ИСТОЧНИК KP.RU