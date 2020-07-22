2020-07-22T11:54:20+03:00
Происшествия

Двое жителей Коми могут попасть в тюрьму навсегда за распространение наркотиков в Карелии

Следствие считает, что они входили в организованное преступное сообщество
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Карелии двух жителей Коми обвиняют в сбыте наркотиковВ Карелии двух жителей Коми обвиняют в сбыте наркотиков
Изменить размер текста:

Жителей Коми обвиняют в распространении наркотиков в составе организованного преступного сообщества. Об этом пишет пресс-служба МВД по Карелии.

Вскоре на скамье подсудимых окажутся 13 членов преступного сообщества, которые, по версии следствия, занимались сбытом синтетических наркотиков в интересах одного интернет-магазина. Фигурантов задержали сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков в результате спецоперации с участием бойцов отряда «Гром».

Полицейские задокументировали более 30 фактов покушений на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Они утверждают, что сбытом наркотиков занимались двое жителей Коми и 11 уроженцев Карелии. Одни участники преступного сообщества получали крупные партии товара на хранение, другие фасовали его, а третьи – прятали в тайники-закладки. Сбыт наркотика осуществлялся в нескольких районах республики, а также в северо-западных регионах России. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кировский полицейский спас людей в Коми

Машина могла взорваться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В беседке Кировского парка Сыктывкара вновь зазвучит пианино
В Кировском парке Сыктывкара отремонтируют детскую площадку «112»
В центре Сыктывкара будет ограничено движение транспорта по четырём улицам
Двое жителей Коми могут попасть в тюрьму навсегда за распространение наркотиков в Карелии
Коми попадет в зону аномального тепла
С начала года «Ростелеком» в Коми подключил к интернету 87 социально значимых объектов
Погода в Коми 22 июля
В Сыктывдинском районе четыре человека пострадали в ДТП
Мамы вне закона: сыктывкарку и её 15 сообщниц обвиняют в мошенничестве с маткапиталом
Возобновлено авиасообщение по маршруту «Сыктывкар – Печора – Инта – Печора – Сыктывкар»
Погода в Коми 21 июля
С 20 июля в Сыктывкаре возобновляется работа уличного освещения
Росссельхознадзор по Коми забраковал более тысячи саженцев
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
Второй месяц в Сыктывкаре ищут пропавшую молодую женщину
Артисты Театра оперы и балета Коми начали сниматься в проекте канала «Культура»
В Сыктывкаре начали работать детские трудовые отряды и лагеря
В поселке Жешарт Усть-Вымского района сбили пешехода на обочине
Житель Прилузского района продал ружье по пьянке
Погода в Коми на неделю 20 - 24 июля
В Сыктывкаре столкнулись иномарка и самокат
В Коми спасатели помогли рыбакам, оказавшимся посередине реки в подтопленной лодке
Два большегруза столкнулись на трассе в Коми
За неделю от укусов клещей в Коми пострадало 40 человек