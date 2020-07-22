2020-07-22T12:09:40+03:00
Общество

В центре Сыктывкара будет ограничено движение транспорта по четырём улицам

Где в столице Коми будет не проехать?
Анна ИВАНОВА
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ул. Советская 20ул. Советская 20Фото: Екатерина САВЕНКО
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Ограничение движения предварительно продлится до 31 июля в отдельных проезжих частях:

- С 08.00 22 июля до 17.00 24 июля 1/2 ширины проезжей части по ул. Советской в районе дома № 20 (без вскрытия дорожного полотна);

- С 08.00 22 июля до 17:00 часов 24 июля на 1/2 ширины проезжей части по ул. Куратова в районе дома № 35 (без вскрытия дорожного полотна);

- С 09.00 21 июля до 20.00 31 июля на 1/2 ширины проезжей части по ул. Интернациональной в районе дома № 46 по ул. Красных Партизан;

- С 08.00 27 июля до 17:00 31 июля на 1/2 ширины проезжей части по ул. Карла Маркса в районе дома № 182 (без вскрытия дорожного полотна);

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ИСТОЧНИК KP.RU

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