В Сыктывкаре пропала пожилая женщина

23 Июль 2020 2020-07-23T10:44:22+03:00

У Нины Юркиной есть проблемы с ориентацией в пространстве

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В Сыктывкаре пропала 79-летняя Нина Юркина (Попова). Последний раз пожилую женщину видели 20 июля, сообщает «Лиза Алерт».

Приметы: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы заплетены в косу, голубые глаза. Была одета в темно-синий фланелевый халат с желто-синими цветами, желтую майку, голубые галоши с черной надписью «Нина». Пропавшая сыктывкарка не ориентируется в пространстве.

Ориентировка

Если у вас есть информация о местонахождении Нины Юркиной, просим сообщить ее по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU