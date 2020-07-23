Жителя Сыктывдинского района обвиняют в убийстве односельчанина
21-летнего жителя Сыктывдинского района обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.
По данным следствия, в январе в доме в селе Пажга фигурант и его 27-летний приятель поссорились. Оба были пьяны. В пылу ссоры обвиняемый схватился за нож и ударил односельчанина в грудь. Потерпевший потерял много крови и умер на месте.
Следователи уже собрали доказательства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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