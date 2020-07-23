2020-07-23T10:59:26+03:00
Происшествия

Жителя Сыктывдинского района обвиняют в убийстве односельчанина

Пьяная ссора привела к смерти
Дарья ЮДИНА
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Дело уже направили в судДело уже направили в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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21-летнего жителя Сыктывдинского района обвиняют в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, в январе в доме в селе Пажга фигурант и его 27-летний приятель поссорились. Оба были пьяны. В пылу ссоры обвиняемый схватился за нож и ударил односельчанина в грудь. Потерпевший потерял много крови и умер на месте.

Следователи уже собрали доказательства. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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