В Коми появятся две новые фермы

23 Июль 2020 2020-07-23T11:21:07+03:00

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В Коми двое начинающих фермеров выиграли гранты. Об этом пишет пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.

В минсельхозе прошел дополнительный конкурсный отбор претендентов на финансовую помощь государства среди начинающих фермеров. Комиссия рассмотрела ещё два проекта и признала их победителями.

Начинающий фермер из Усть-Куломского района Константин Расов 2,8 млн рублей направит на развитие своего хозяйства по выращиванию форели. Благодаря господдержке фермер сможет закупить садки, специальную технику и рыбопосадочный материал. Хозяйственная деятельность развернут на озере Кеж-ты.

Ещё один грантополучатель Виталий Горячев из Ижемского района. Свой грант в 4,4 миллиона рублей фермер направит на строительство новой молочной фермы на 15 голов коров в Ижме. Новая ферма обеспечит село мясом и молоком. Проекты позволят создать четыре новых рабочих места.

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ИСТОЧНИК KP.RU