2020-07-23T11:21:07+03:00
Общество

В Коми появятся две новые фермы

Начинающие фермеры выиграли гранты
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В республике появятся новые фермыВ республике появятся новые фермыФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В Коми двое начинающих фермеров выиграли гранты. Об этом пишет пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.

В минсельхозе прошел дополнительный конкурсный отбор претендентов на финансовую помощь государства среди начинающих фермеров. Комиссия рассмотрела ещё два проекта и признала их победителями.

Начинающий фермер из Усть-Куломского района Константин Расов 2,8 млн рублей направит на развитие своего хозяйства по выращиванию форели. Благодаря господдержке фермер сможет закупить садки, специальную технику и рыбопосадочный материал. Хозяйственная деятельность развернут на озере Кеж-ты.

Ещё один грантополучатель Виталий Горячев из Ижемского района. Свой грант в 4,4 миллиона рублей фермер направит на строительство новой молочной фермы на 15 голов коров в Ижме. Новая ферма обеспечит село мясом и молоком. Проекты позволят создать четыре новых рабочих места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижемском районе сделали ремонт жилья труженикам тыла

На сегодняшний день в списке нуждающихся находятся 50 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дольше ждешь, больше получаешь
Стали известны самые аварийные улицы в Сыктывкаре
Коми немцы отправились в этнографическую экспедицию
Какой будет погода 25-26 июля в Коми
В Сыктывкаре горела иномарка
В Коми появятся две новые фермы
Жителя Сыктывдинского района обвиняют в убийстве односельчанина
В Сыктывкаре пропала пожилая женщина
В Сосногорске сбили пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
В детском доме в Удорском районе нарушали правила обработки продуктов
Погода в Коми 23 июля
В Коми стартовал конкурс фотографий и рисунков «Наш рассвет»
В беседке Кировского парка Сыктывкара вновь зазвучит пианино
В Кировском парке Сыктывкара отремонтируют детскую площадку «112»
В центре Сыктывкара будет ограничено движение транспорта по четырём улицам
Двое жителей Коми могут попасть в тюрьму навсегда за распространение наркотиков в Карелии