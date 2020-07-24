Коми вошла в пятерку регионов-лидеров проекта «Культура для школьников»

24 Июль 2020 2020-07-24T10:39:00+03:00

Коми в 2019 году стартовал проект "Культура для школьников" Фото: Евгения ГУСЕВА

За год в проекте поучаствовали 7 тыс. школьников

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Коми вошла в ТОП-5 регионов-лидеров проекта «Культура для школьников». Об этом сообщает пресс-служба регионального минкультуры.

Министерство культуры России подвело итоги по проекту «Культура для школьников». Проекту уже год. Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов поучаствовал в совещании по этой теме.

В 2019 году Коми вошла в число пилотных регионов, где реализуют инициативу. 2 сентября 2019 года в республике стартовал проект «Культура для школьников». Для школьников устроили образовательные встречи и мастер-классы Также в регионе запустили портал «Культурный норматив школьника Республики Коми», где в онлайн-формате прошли олимпиада и конкурс для школьников и их родителей.

- Наша задача на перспективу — суметь выстроить, с одной стороны, системную работу по вовлечению подрастающего поколения в мир культуры и искусства, а с другой — не дать формализовать данный процесс. Все мероприятия проекта «Культура для школьников» были организованы в интерактивном формате, дающем ребятам простор для творчества и воображения. Не назидать, а заинтересовать — это подход, который позволил нам привлечь десятки тысяч школьников к участию в проекте, — прокомментировал Сергей Емельянов.

Старт проекту дала образовательная акция «Культурный марафон». Во время акции прошло более 60 уроков по темам «Музыка», «Театр», «Кино» и «Архитектура» в муниципалитетах региона. Марафон завершился мультимедийным тестом, по итогам которого участники получили сертификаты.

После организовали мастер-классы от куратора проекта — ведущего солиста Большого театра Андрея Меркурьева. Творческие встречи с известным артистом прошли для воспитанников Детской студии балета при Театре оперы и балета, учащихся Гимназии искусств при Главе Республики Коми и Школы искусств в Сыктывкаре.

За год реализации в мероприятиях проекта приняли участие более семи тысяч учеников. 14 тысяч школьников и 1,5 тысячи преподавателей стали частью акции «Культурный марафон», девять тысяч ребят прошли онлайн-тестирование. Это позволило Коми войти в пятерку лидеров среди регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU