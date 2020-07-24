2020-07-24T18:01:37+03:00
Общество

В Воркуте реализуется акция «Стоп-хлам»

Неравнодушные жители муниципалитета своими силами эвакуируют бесхозные машины
Анна ИВАНОВА
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За четыре года проекта были эвакуированы 112 брошенных автомобилейЗа четыре года проекта были эвакуированы 112 брошенных автомобилейФото: "КП" Архив
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В Воркуте продолжается реализация ежегодной акции «Стоп-хлам» по вывозу бесхозных, битых автомобилей, оставленных в дворовых территориях города и поселков.

За четыре года реализации проекта были эвакуированы 112 брошенных автомобилей. В этом году уже обследовано 58 единиц автотехники, по 19 фактам машины не имели признаков автохлама – разукомплектованных транспортных средств. Еще семь машин находятся в процедуре проверки, одна – опечатана Федеральной службой судебных приставов. Благодаря неравнодушным воркутинцам акция дает хорошие результаты. Каждое лето число эвакуированных разукомплектованных авто снижается.

По подсчетам, на сегодняшний момент силами МБУ «Специализированное дорожное управление» из дворовых территорий уже эвакуировано на спецстоянку 22 автомобиля. Если в течение полугода водители не заберут свое имущество, то техника будет утилизирована. До момента эвакуации, с соблюдением всех юридических процедур, владельцы имеют право самостоятельно убрать свои машины. Так в 2020 году сделали девять воркутинцев.

Участие в данной акции смогут принять все неравнодушные жители муниципалитета. Для этого достаточно прислать адрес и фото автохлама без номеров, который находится во дворе на электронный адрес горячей линии hotline@mayor.vorkuta.ru.

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В 2020 году уже обследовано 58 единиц автотехники Фото: "КП" Архив

В 2020 году уже обследовано 58 единиц автотехникиФото: "КП" Архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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