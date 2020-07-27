2020-07-27T12:15:22+03:00
Звезды

В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми

Их запланировали на следующий год
Дарья ЮДИНА
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В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми в следующем годуВ Татарстане хотят провести Дни культуры Коми в следующем годуФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
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В 2021 году в Татарстане планируют провести Дни культуры Коми. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Татарстана.

О планируемых мероприятиях стало известно на встрече министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой с министром культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергеем Емельяновым. Стороны выразили заинтересованность в наращивании двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обсудили возможность проведения совместных мероприятий в следующем году при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Речь, в частности, зашла о программе и участниках Дней Коми в Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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