В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми
В 2021 году в Татарстане планируют провести Дни культуры Коми. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Татарстана.
О планируемых мероприятиях стало известно на встрече министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой с министром культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергеем Емельяновым. Стороны выразили заинтересованность в наращивании двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обсудили возможность проведения совместных мероприятий в следующем году при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Речь, в частности, зашла о программе и участниках Дней Коми в Татарстане.
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ИСТОЧНИК KP.RU