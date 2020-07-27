27 Июль 2020 2020-07-27T12:15:22+03:00

В Татарстане хотят провести Дни культуры Коми в следующем году Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Их запланировали на следующий год

Изменить размер текста: A A

В 2021 году в Татарстане планируют провести Дни культуры Коми. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Татарстана.

О планируемых мероприятиях стало известно на встрече министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой с министром культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергеем Емельяновым. Стороны выразили заинтересованность в наращивании двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обсудили возможность проведения совместных мероприятий в следующем году при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации. Речь, в частности, зашла о программе и участниках Дней Коми в Татарстане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артистов Театра оперы и балета Коми ждет 6 тур проекта «Большой балет»

Съемки продолжаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU