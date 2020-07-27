В Воркуте горели два заброшенных здания

27 Июль 2020 2020-07-27T15:29:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воркуте вчера горели два заброшенных здания. Предварительная причина возгораний поджог.

26 июля, в 02:07 в пожарно-спасательную службу Воркуты сообщили о возгорании в неэксплуатируемом здании на Ленинградской улице. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место пожара за пять минут. Открытое горение ликвидировали в 13:50.

Огонь уничтожил здание на общей площади 210 м². Предварительная причина пожара – поджог. Погибших и пострадавших нет. В тушении участвовали две единицы техники и пять огнеборцев.

Через несколько часов в 05:03 диспетчерам сообщили о пожаре на той же улице в другом здании. Пожарные прибыли на место через пять минут. Огонь потушили в 14:09.

В результате пожара уничтожено неэксплуатируемое здание на общей площади 340 м². Предварительная причина пожара – снова поджог. Погибших и пострадавших нет. В тушении участвововали две единицы техники и семь огнеборцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назвали три очага лесного возгорания

Пожары бушуют в Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Троицко-Печорском районах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU