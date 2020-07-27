2020-07-27T21:04:44+03:00
Общество

Эжвинский подросток был пойман с «закладками»

Теперь несовершеннолетнего ждет воспитательная колония
Анна ИВАНОВА
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«Тайники» были обнаружены сотрудниками полиции«Тайники» были обнаружены сотрудниками полицииФото: "КП" Архив
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Пресс-служба СУ СКР по Коми сообщает, что 17-летнего эжвинца признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере по ст. 228.1 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в 2019 году, чтобы получить деньги, фигурант через Интернет вступил группу, которая занималась сбытом и пропагандой наркотических средств. Помимо этого, несовершеннолетний осужденный привлек к данной акции 15-летнего подростка и 14-летнюю девушку. В общей сложности, выступая в качестве «закладчика», фигурант передал наркотики массой не менее 0,947 гр.

Подросток полностью признал вину. Теперь его ждет наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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