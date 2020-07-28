В Коми за полгода поймали почти 2 тысячи пьяных водителей
В Коми за полгода привлекли к ответственности 1960 водителей, которые сели за руль пьяными.
Данные привели на полугодовой коллегии в региональном МВД. Всего за шесть месяцев произошло 439 ДТП. На дорогах погибло 37 граждан, был ранен 581 человек.
Основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда перекрестков – 74 ДТП (3 погибших и 101 раненый), выезд на полосу встречного движения – 69 ДТП (18 погибших и 140 раненых), неправильный выбор дистанции – 33 ДТП (43 раненых) и нарушение правил проезда пешеходных переходов – 29 ДТП (29 раненых).
Аварий по вине нетрезвых водителей стало больше на десять процентов. Эти ДТП за полгода в республике унесли жизни девяти человек. Были ранены 72 человека.
Количество лиц, привлеченных к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, осталось примерно на уровне прошлого года – 1 960.
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ИСТОЧНИК KP.RU