В Коми за полгода поймали почти 2 тысячи пьяных водителей

28 Июль 2020 2020-07-28T13:35:12+03:00

В Коми за полгода поймали 1960 пьяных водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аварии с нетрезвыми виновниками унесли жизни девяти человек

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В Коми за полгода привлекли к ответственности 1960 водителей, которые сели за руль пьяными.

Данные привели на полугодовой коллегии в региональном МВД. Всего за шесть месяцев произошло 439 ДТП. На дорогах погибло 37 граждан, был ранен 581 человек.

Основными причинами ДТП стали нарушение правил проезда перекрестков – 74 ДТП (3 погибших и 101 раненый), выезд на полосу встречного движения – 69 ДТП (18 погибших и 140 раненых), неправильный выбор дистанции – 33 ДТП (43 раненых) и нарушение правил проезда пешеходных переходов – 29 ДТП (29 раненых).

Аварий по вине нетрезвых водителей стало больше на десять процентов. Эти ДТП за полгода в республике унесли жизни девяти человек. Были ранены 72 человека.

Количество лиц, привлеченных к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, осталось примерно на уровне прошлого года – 1 960.

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ИСТОЧНИК KP.RU