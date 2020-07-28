Сыктывкарцы украли 800 рублей у инвалида, общающегося через записки

28 Июль 2020 2020-07-28T14:36:11+03:00

Приговор в отношении предприимчивой парочки еще не вступил в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Двух сыктывкарцев за серию краж из магазинов. Кроме того, на их совести — 800 рублей, украденные у инвалида. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры республики.

Сыктывкарский городской суд установил, что мужчина и его знакомая не раз крали товары из магазинов. Кроме того, 23 марта прошлого года они договорились украть деньги у инвалида 1 группы: этот мужчина перенес инсульт, передвигался с помощью ходунков и общался с помощью записок.

В тот день сообщники пришли к квартире инвалида и позвонили. Женщина представилась сотрудницей ТСЖ. Она прошла на кухню и украла там 800 рублей. Ее напарник зашел квартиру, и не обнаружив ничего ценного, покинул помещение.

Сладкую парочку поймали благодаря камерам в квартире потерпевшего. Свою вину сыктывкарцы признали.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Ее сообщника осудили на 2 года 8 месяцев и 10 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в течение 1 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU