2020-07-29T10:31:03+03:00
Общество

В Коми 31 июля будут сильные дожди

Так говорят специалисты Гидрометцентра
Дарья ЮДИНА
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В последний день июля Коми накроет дождямиВ последний день июля Коми накроет дождямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коми подхватит волну испорченной погоды, которая начнет ходить по России с 29 июля. Так, в пятницу 31 июля сильный дождь прогнозируется в центральных и южных районах Коми, а также в Архангельской области.

Кроме того, ливни с грозами накроют Поволжье, Карелию, Лениградскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Брянскую, Псковскую и Новгородскую области. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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