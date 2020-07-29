В Коми 31 июля будут сильные дожди
Коми подхватит волну испорченной погоды, которая начнет ходить по России с 29 июля. Так, в пятницу 31 июля сильный дождь прогнозируется в центральных и южных районах Коми, а также в Архангельской области.
Кроме того, ливни с грозами накроют Поволжье, Карелию, Лениградскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Брянскую, Псковскую и Новгородскую области. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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ИСТОЧНИК KP.RU