В Сыктывдинском районе ищут подрядчика для реставрации школы, построенной в начале 20 века

29 Июль 2020 2020-07-29T11:16:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коми ищут подрядчика, который приведет в порядок объект культурного наследия в Выльгорте. Речь идет о двухэтажной деревянной начальной школе, пишет пресс-служба регионального минкультуры.

На проведение работ предусмотрено 18,5 млн руб. После заключения реставрацию нужно завершить до 25 декабря.

Согласно проекту подрядчик должен будет восстановить элементы деревянного резного декора фасадов, вернуть крыльцу главного входа и водосточной системе исторический облик. Также компания должна будет привести в порядок ограждения внутренней лестницы. Предполагается, что после ремонта здание будет использоваться как музей.

Напомним, что ранее в школе располагалось начальное земское училище. Здание представляет собой памятник деревянной архитектуры начала ХХ века, построенный в русском стиле. Это единственное сохранившееся здание, возведенное по проекту первого коми профессионального архитектора Александра Холопова. По этой причине здание представляет особую ценность для всего региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент международной федерации бенди приедет в Сыктывкар для инспекции

Борис Скрынник хочет узнать, насколько республика продвинулась в подготовке к чемпионату (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU