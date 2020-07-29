В Коми пройдут ливни, грозы и даже град

Будьте бдительны и не попадите под шторм Фото: "КП" Архив

Сегодня в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском и других южных районах республики ожидаются грозы, ливни, град, а также порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим могут возникнуть нарушения электроснабжения в перечисленных населенных пунктах, а также различные происшествия в строительной области, а также ДТП и подтопление улиц.

В шторм нередки техногенные пожары, а также аварии на транспорте различных видов. ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» также предупреждает о возможных рисках падения рекламных конструкций, щитов и вывесок.

Информированность население поможет смягчить бурные действия природного явления.

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