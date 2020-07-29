2020-07-29T16:47:53+03:00
Общество

Сыктывкар вошел в четверку российских городов, где будет реализована программа «Городские практики»

Двухнедельная обучающая программа с участием известных архитекторов пройдет в октябре
Анна ИВАНОВА
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Сыктывкар стал одним из 4 городов, который примет данную программу (Фото Павла Сидорова)Сыктывкар стал одним из 4 городов, который примет данную программу (Фото Павла Сидорова)
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В рамках программы ведущие эксперты в области архитектуры и строительства расскажут участникам о комплексном подходе к городскому развитию и успешных градостроительных практиках. Программа пройдет в четырех городах России, которые осенью примут у себя приглашенных специалистов в области архитектуры, градостроительства, благоустройства территорий и дизайна, – Челябинске, Иркутске, Уфе и Сыктывкаре.

«Городские практики» - это часть программы «Архитекторы.рф», которая реализуется при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В курс программы входит общение с ведущими экспертами в области архитектуры и строительства. Мастера расскажут участникам о комплексном подходе к городскому развитию и успешных градостроительных практиках.

Заявку на участие в конкурсном отборе в Сыктывкаре подала Главный архитектор Республики Коми Елена Кочанова. Из 40 заявок было отобрано четыре города, в том числе и Сыктывкар, которые примут у себя приглашенных специалистов в области архитектуры и градостроительства. «Городские практики» пройдут ориентировочно с 20 по 31 октября в онлайн и оффлайн форматах.

Подать заявку на участие можно по ссылке https://strelka.timepad.ru/event/1378393/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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