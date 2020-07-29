2020-07-29T20:24:23+03:00
Общество

Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам утонувшего подростка

Сотни людей выходили на его поиски, но пока тщетно
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам подростка, который пропал в начале июля в Корткеросском районе.

13-летний Денис Арафаилов 7 июля пошел купаться и не вернулся. Сотни людей выходили на его поиски, но пока тщетно.

Напомним, трагедия на воде произошла в селе Корткерос в 500 метрах от моста, когда 48-летний мужчина с тремя мальчиками шел по косе. В какой-то момент они провалились в яму, мужчина стал спасать детей, но погиб сам. Двух мальчиков спасли очевидцы, а третий подросток утонул. Тело мужчины сразу же достали из воды, а мальчика до сих пор не нашли.

Родные и близкие не теряют надежды найти мальчика

Родные и близкие не теряют надежды найти мальчика

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам утонувшего подростка
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