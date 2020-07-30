2020-07-30T10:20:51+03:00
Общество

В Ухте ищут освободившегося заключенного

Сергей Старцев пропал 10 июля
Дарья ЮДИНА
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В Ухте ищут мужчинуВ Ухте ищут мужчину
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В Ухте ищут 57-летнего Сергея Старцева. О его пропаже сообщает «Ухтаспас».

Сергей Старцев 10 июля освободился из ИК-18 УФСИН. Мужчине стало плохо после освобождения. Ему вызвали скорую, но от госпитализации Сергей Старцев отказался. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировка из группы "Ухтаспаса"

Ориентировка из группы "Ухтаспаса"

Приметы: рост 186 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, два шрама на лице. Во что был одет, неизвестно. Может находиться в поселке Дежнево и ж/д районе.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея Старцева, просим позвонить по телефонам: (904)108-42-10 или 8(958)170-16-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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