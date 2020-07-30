В Ухте в результате неосторожного обращения с огнем сгорели хозпостройки
29 июля в Вуктыле произошло возгорание деревянного бытового балка в промзоне СОТ «Факел». Пожарные прибыли за 8 минут и ликвидировали возгорание. Итогом пожара стало повреждение деревянный балок на общей площади 4 м².
Следующей ночью, 30 июля, в пожарно-спасательную службу города Ухта поступило сообщение о возгорании деревянных построек в поселке. Очаг пожара также успешно ликвидировали. В результате пожара повреждены три хозяйственные постройки на площади 20 м². Предварительная причина пожара в обоих случаев – неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU