2020-07-30T11:54:50+03:00
Общество

Как безработным Коми получить финансовую помощь на открытие собственного дела?

В 2020 году можно получить до 140 тысяч рублей
Анна ИВАНОВА
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Пара простых шагов для достижения целиПара простых шагов для достижения целиФото: "КП" Архив
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Жители Коми, зарегистрированные как безработные, теперь могут получить финансовую помощь от государства. Общий размер выплаты составит от 101 000 до 140 000 рублей.

Чтобы получить госпомощь на открытие собственного дела, необходимо быть зарегистрированным или пройти регистрацию в службе занятости в качестве безработного. Затем обратиться в центр занятости населения по месту жительства за услугой по содействию самозанятости безработным гражданам. Следующим шагом будет прохождение тестирования и подготовка бизнес–плана.

С начала 2020 года финансовую помощь на открытие собственного дела уже получили 37 безработных граждан Коми. В общей сложности консультации по содействию самозанятости получили более 200 безработных граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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