В Коми злоумышленник подарил пенсионерам посуду за шесть тысяч рублей
В Коми злоумышленник под предлогом подарка продал пенсионерам кухонную утварь по завышенной цене. В Прилузье мужчина предложил в подарок посуду, но взамен взял 6 000 рублей.
Пожилых родителей, обратившейся в полицию девушки, навестил неизвестный молодой человек, который представился директором сельского Дома культуры. Пенсионерам незнакомец сообщил, что им, как Детям войны, полагается подарок в виде посуды.
По легенде злоумышленника, он приобрел кухонную утварь за крупные деньги, но пенсионерам в знак уважения продаст всего за 6 тысяч рублей. Супруги согласились, а молодой человек покинул дом.
Позже полиция установила, что настоящая стоимость посуды составила чуть более 1 300 рублей. Расследование до сих пор продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми злоумышленник дал 88-летнему дедушке 5 тысяч из Банка приколов
Сначала пенсионер и не заметил подвоха (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU