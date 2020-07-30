2020-07-30T12:41:38+03:00
Общество

В Коми злоумышленник подарил пенсионерам посуду за шесть тысяч рублей

Реальная стоимость кухонной утвари оказалась в несколько раз ниже
Анна ИВАНОВА
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Настоящая стоимость посуды была более 2 раз ниже указаннойНастоящая стоимость посуды была более 2 раз ниже указаннойФото: "КП" Архив
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В Коми злоумышленник под предлогом подарка продал пенсионерам кухонную утварь по завышенной цене. В Прилузье мужчина предложил в подарок посуду, но взамен взял 6 000 рублей.

Пожилых родителей, обратившейся в полицию девушки, навестил неизвестный молодой человек, который представился директором сельского Дома культуры. Пенсионерам незнакомец сообщил, что им, как Детям войны, полагается подарок в виде посуды.

По легенде злоумышленника, он приобрел кухонную утварь за крупные деньги, но пенсионерам в знак уважения продаст всего за 6 тысяч рублей. Супруги согласились, а молодой человек покинул дом.

Позже полиция установила, что настоящая стоимость посуды составила чуть более 1 300 рублей. Расследование до сих пор продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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