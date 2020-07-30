В Сосногорске мужчина убил сожительницу из-за ревности

30 Июль 2020 2020-07-30T16:39:00+03:00

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Сосногорский городской суд признал вину в отношении 42-летнего местного жителя. В апреле 2020 года житель Сосногорска распивал самогон в бане вместе со своей сожительницей.

Звонок, поступивший сожительнице от ее знакомого, заставил мужчину пойти на крайние меры. Судом установил, что в потоке ревности, он отобрал у женщины телефон, стал ее избивать, после чего задушил. Позже труп вывез в лесной массив близ станции Пожнявиде. Теперь мужчину ждет 9 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU