Ухтинка второй раз села нетрезвая за руль, за что и получила обязательные работы и лишение прав

30 Июль 2020 2020-07-30T17:04:00+03:00

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В июне этого года девушку уже привлекали к административной ответственности за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил лишить ее водительских прав на полтора года, однако спустя две недели ухтинка повторила ту же ошибку.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на тот период она должна была оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, также ее лишили права вождения автомобилем на более года.

Спустя две недели девушка в алкогольном опьянении вновь села за руль. Нетрезвую автолюбительницу остановили сотрудники ДПС. Пройти медицинское освидетельствования жительница Ухты отказалась.Так суд назначил нарушительнице 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU