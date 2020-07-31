Когда автовокзал Сыктывкара возобновит работу?

31 Июль 2020 2020-07-31T12:19:47+03:00

Ранее он был закрыт на период пандемии коронавируса Фото: Вадим Смолев

"Комсомолка" разузнала ближайшие сроки, а также изменения в схемах движения

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Работа автовокзала на ул. Морозова, 202 возобновится с понедельника, 3 августа, в ежедневном режиме с 6:00 до 21:00.

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми проводит работу с перевозчиками по возврату начальных и конечных остановочных пунктов с железнодорожного вокзала на автовокзал города Сыктывкара (ул. Морозова, 202).

Изменения схем движения и расписания коснутся следующих маршрутов: № 107, 112, 113, 114, 115, 504, 506, 507, 509, 514, 518, 519, 521, 524, 529, 569 и 572

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ИСТОЧНИК KP.RU