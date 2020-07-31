В Воркуте мужчину обвиняют в двойном убийстве
22 сентября 2019 года к пьяному воркутинцу прибежала знакомая и сообщила, что обижают ее сожителя. Мужчина отправился разбираться и в агрессивной форме с рукоприкладством потребовал от двоих обидчиков извинений, что те и сделали. Однако нетрезвому воркутинцу этого показалось мало, он продолжил избивать мужчин.
Причиненные потерпевшим повреждения оказались смертельными.
Сейчас воркутинца обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обвиняемый признался, что избил мужчин, чтобы наказать, но их смерти он не желал.
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ИСТОЧНИК KP.RU