2020-07-31T12:31:26+03:00
Общество

В Воркуте мужчину обвиняют в двойном убийстве

Злоумышленник избил до смерти двоих человек, чтобы наказать
Анна ИВАНОВА
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Уголовное дело воркутинца направлено в верховный суд Республики КомиУголовное дело воркутинца направлено в верховный суд Республики КомиФото: Архив "КП"
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22 сентября 2019 года к пьяному воркутинцу прибежала знакомая и сообщила, что обижают ее сожителя. Мужчина отправился разбираться и в агрессивной форме с рукоприкладством потребовал от двоих обидчиков извинений, что те и сделали. Однако нетрезвому воркутинцу этого показалось мало, он продолжил избивать мужчин.

Причиненные потерпевшим повреждения оказались смертельными.

Сейчас воркутинца обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обвиняемый признался, что избил мужчин, чтобы наказать, но их смерти он не желал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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