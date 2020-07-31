В Воркуте мужчину обвиняют в двойном убийстве

31 Июль 2020 2020-07-31T12:31:26+03:00

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22 сентября 2019 года к пьяному воркутинцу прибежала знакомая и сообщила, что обижают ее сожителя. Мужчина отправился разбираться и в агрессивной форме с рукоприкладством потребовал от двоих обидчиков извинений, что те и сделали. Однако нетрезвому воркутинцу этого показалось мало, он продолжил избивать мужчин.

Причиненные потерпевшим повреждения оказались смертельными.

Сейчас воркутинца обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обвиняемый признался, что избил мужчин, чтобы наказать, но их смерти он не желал.

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ИСТОЧНИК KP.RU