2020-07-31T15:44:48+03:00
Общество

Экс-замглавы Коми Александр Буров отдал государству долг

3,4 млн рублей чиновник получил от экс-главы республики Вячеслава Гайзера
Анна ИВАНОВА
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Александр Буров исполнил решение суда и вернул деньги Фото: www.komikz.ruАлександр Буров исполнил решение суда и вернул деньги Фото: www.komikz.ru
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В 2019 году Геленджикский горсуд Краснодарского края рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Коми в интересах России к бывшему заместителю главы региона Александру Бурову о взыскании денежных средств в размере 3,4 миллиона рублей, полученных им за пребывание в должности.

До обращения в суд была совершена прокурорская проверка. Установлено, что с декабря 2011 года по сентябрь 2014 года в нарушение запрета чиновник безвозмездно ежемесячно получал 100 тысяч рублей от бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

После отклонения судом кассационной жалобы Александр Буров уплатил в доход федерального бюджета 3,4 миллиона рублей, тем самым исполнил решение суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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