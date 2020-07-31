Экс-замглавы Коми Александр Буров отдал государству долг

31 Июль 2020 2020-07-31T15:44:48+03:00

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В 2019 году Геленджикский горсуд Краснодарского края рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Коми в интересах России к бывшему заместителю главы региона Александру Бурову о взыскании денежных средств в размере 3,4 миллиона рублей, полученных им за пребывание в должности.

До обращения в суд была совершена прокурорская проверка. Установлено, что с декабря 2011 года по сентябрь 2014 года в нарушение запрета чиновник безвозмездно ежемесячно получал 100 тысяч рублей от бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

После отклонения судом кассационной жалобы Александр Буров уплатил в доход федерального бюджета 3,4 миллиона рублей, тем самым исполнил решение суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU