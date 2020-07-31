Мэрия Сыктывкара должна убрать несанкционированную свалку на Красной горе
В судебном порядке прокуратура потребовала от администрации муниципалитета ликвидировать несанкционированную свалку в микрорайоне Красная гора г. Сыктывкара, а также обустроить там площадку для накопления ТКО.
Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что в Красной горе города Сыктывкара имеется свалка мусора. Несанкционированное накопление отходов, как позже выяснилось, связано с отсутствием мусорных баков.
Таким образом, природоохранная прокуратура направила в суд иск, в котором попросили администрацию ликвидировать несанкционированную свалку, а также обустроить площадку для накопления ТКО для жителей микрорайона Красная гора и внести сведения о данной площадке в реестр таких площадок на территории города.
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ИСТОЧНИК KP.RU