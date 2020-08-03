В Ухте алкоголь стал средством погашения долга

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:22:09+03:00

За приобретение и хранение немаркированного алкоголя ухтинцев ждет несколько лет лишения свободы Фото: "КП" Архив

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Ухтинцы приобрели 24 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции для продажи на территории города. За что и поплатились.

В начале 2019 года уроженец Республики Азербайджан был должен своему соотечественнику-предпринимателю и предложил последнему купить алкогольную продукцию без акцизных марок. Таким образом мужчина планировал погасить долг.

Мужчины купили свыше 24 тыс. бутылок водки и коньяка без акцизных марок. Общая стоимость незаконной закупки превысила 5 млн рублей. Один из сообщников привлек своего 22-летнего сына. Он в дальнейшем реализовал перевозку и хранение нелегального алкоголя. Сообщники успели продать свыше 1 тыс. бутылок.

Ухтинский городской суд признал вину в приобретении, хранении и перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Организатор покупки нелегального алкоголя получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей, его сыну – в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Третий фигурант осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU