2020-08-03T15:29:39+03:00
Общество

Три жителя Коми получили звание «Почетный гражданин»

Один из них - посмертно
Анна ИВАНОВА
Поделиться:
Фото:Усинск.ОнлайнФото:Усинск.Онлайн
Изменить размер текста:

Почетное звание было присвоено за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию и процветанию Республики Коми, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, присвоить высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» в 2020 году. Указ подписал врио Главы Коми Владимир Уйба, сообщает пресс-служба главы региона.

Теперь почетным гражданином с гордостью могут себя называть Вячеслав Бибиков – государственный деятель Республики Коми, Михаил Сырокваша – участник Великой Отечественной войны, ветеран-активист, член Президиума Сосногорской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также Николай Герасимов – геолог, государственный деятель Республики Коми (посмертно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судебные приставы Ухты воздействовали на злостного неплательщика по партийной линии

После звонка высокопоставленного однопартийца из Сыктывкара должник лично пригнал свое арестованное ранее авто к отделу судебных приставов(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три жителя Коми получили звание «Почетный гражданин»
«Сыктывкар: книжный, уютный, мой!»: Нацбиблиотека Коми объявляет фотоконкурс
Должники Коми, пострадавшие от пандемии, получат рассрочку
В Коми стартовал доппериод для сдачи ЕГЭ
Зарплатные клиенты Райффайзенбанка получили минимальную ставку потребительского кредитования
В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе
В Печоре женщина после переговоров с "сыном" чуть не отдала мошенникам крупную сумму
В Коми температура будет выше нормы
Сколько преступлений удалось пресечь полицейским Коми в первом полугодии?
Сыктывкарские полицейские расследуют факт дистанционного мошенничества
В Вуктыле работница ломбарда получила условный срок за хищение миллионов
В Сыктывкаре проводят проверку по факту травмирования ребенка
В Ухте алкоголь стал средством погашения долга
Погода в Коми 3 августа
В Сыктывкаре открыли памятный знак в честь 90-летия ВДВ
Два жилых дома и квартира горели в Коми в субботу
Возбуждено уголовное дело по факту схода 11 вагонов на железной дороге в Коми
В Москве открылась выставка 22-летнего художника из Коми Назария Третяка
В ДТП на трассе под Ухтой погибла молодая женщина
Новые штрафы для владельцев автобусов в Коми
«Комсомолка» ищет в Коми настоящих хранителей культуры
«Вразумите моего бывшего!» В Сысольском районе приличный молодой человек кулаками разбил авто экс-тещи
В воскресенье перестанут работать все фонтаны в Сыктывкаре
В деревне под Усинском добровольцы потушили пожар в жилом доме и спасли от огня соседние
В Сыктывкаре молодец нагло вынес на глазах продавщиц корзину с дорогим алкоголем и закуской
Сыктывкар закупает судно на воздушной подушке