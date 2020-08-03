Три жителя Коми получили звание «Почетный гражданин»

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:29:39+03:00

Один из них - посмертно

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Почетное звание было присвоено за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию и процветанию Республики Коми, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, присвоить высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» в 2020 году. Указ подписал врио Главы Коми Владимир Уйба, сообщает пресс-служба главы региона.

Теперь почетным гражданином с гордостью могут себя называть Вячеслав Бибиков – государственный деятель Республики Коми, Михаил Сырокваша – участник Великой Отечественной войны, ветеран-активист, член Президиума Сосногорской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также Николай Герасимов – геолог, государственный деятель Республики Коми (посмертно).

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ИСТОЧНИК KP.RU