В Ухте пропал мужчина

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:32:33+03:00

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В Ухте пропал 43-летний мужчина. Последний раз Николая Сафронова видели 24 июля, передает «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Во что был одет, неизвестно.

Ориентировка из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Если у вас есть информация о местонахождении Николая Сафронова, просим сообщить ее по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU