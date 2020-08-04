В Ухте пропал мужчина
Последний раз Николая Сафронова видели 24 июля
Фото из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
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В Ухте пропал 43-летний мужчина. Последний раз Николая Сафронова видели 24 июля, передает «Лиза Алерт».
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Во что был одет, неизвестно.
Ориентировка из группы "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
Если у вас есть информация о местонахождении Николая Сафронова, просим сообщить ее по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU